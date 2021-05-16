Украинская певица Тина Кароль опровергла информацию об участии в «Славянском базаре» 10 16.05.2021, 14:43

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Приезд украинской артистки на мероприятие «таракана» не запланирован.

14 мая ведущие пропагандистского канала ОНТ в прямом эфире спросили у звезды украинской поп-сцены Тины Кароль, собирается ли она на «Славянский базар». Ответ певицы звучал как утвердительный. Позже пресс-служба певицы сообщила, что Тина «не то имела в виду», сообщает «Еврорадио».

«Вопрос об участии Тины Кароль в Славянском базаре 2021 был задан каналом ОНТ в интервью по Zoom с прерывистой связью. Отвечая на вопрос, певица имела в виду, что собирается в будущем приехать в Беларусь со своими сольными концертами. Участие певицы в фестивале «Славянский базар 2021» не запланировано», — сообщила пресс-служба певицы.

«Славянский базар — 2021»

После того как «Славянский базар» опубликовал программу, белорусы стали просить артистов в соцсетях не приезжать на фестиваль в связи с политическим кризисом в нашей стране. Некоторые звезды отказались ехать в Витебск.

Известно, что от участия в фестивале отказались группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, белорусский певец Антон Табала (Homie), российская певица Наташа Королева. Из афиши исчезло и имя Александра Буйнова.

О своем неучастии в фестивале сообщил украинский шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Затем на фестиваль отказался ехать уже второй украинский ведущий — Андрей Доманский. Не подтвердила участия третья ведущая из этой страны — Оксана Антонюк. 24 апреля из афиши «Славянского базара» пропали имена еще двух участников из Украины — певца и композитора Олега Винника и молодой артистки, лауреата первой премии конкурса молодых исполнителей «Витебск-2020» Элины Иващенко.

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