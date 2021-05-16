Экономист: Ситуация в Беларуси очень сильно напоминает время приближающегося краха Советского союза 4 16.05.2021, 14:59

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Даже внутри системы чиновники видят ее деградацию и не собираются палец о палец ударить.

«Когда он видит, как все работает без его необходимости порулить, конечно это вызывает как минимум раздражение, как максимум гнев», — так комментирует независимый аналитик, экономист Сергей Чалый в стриме на канале «Чалый live» слова Лукашенко о том, что без государства якобы невозможно восстановить пострадавший от пожара костел в Будславе.

По мнению Чалого, в ситуации со сбором средств на восстановление храма Лукашенко снова столкнулся с тем, что общество живет помимо контроля, указа, окрика:

«Он увидел, это главный его страх, что общество начинает жить и самоорганизовываться помимо официоза. Нынешняя ситуация, которую мы сейчас видим, очень сильно напоминает то, что я наблюдал во время приближающегося краха Советского союза, когда стало понятно, что никто не хочет и внутри этой системы вкладываться в то, чтобы продлевать ее существование. То же самое примерно происходить и сейчас. На фоне деградации этой системы никто не собирается палец о палец ударить, робота идет по инерции без того, чтобы непосредственно в таком авральном режиме Лукашенко пришлось оправдываться, и в то же самое время моментально люди самоорганизуются для пускай даже экстремальных вещей, но в принципе это признак того, что никакого руководства здесь не нужно», — считает Чалый.

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