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В Минске незакрепленная плитка трамвайного полотна пробила автобус и ранила пассажира

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  • 16.05.2021, 15:03
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В Минске незакрепленная плитка трамвайного полотна пробила автобус и ранила пассажира

Автобус двигался по проспекту Машерова.

Пассажир автобуса пострадал в аварии, которая произошла утром 16 мая, сообщили в ГАИ Минска.

По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ двигался по проспекту Машерова со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Кропоткина. При пересечении трамвайных путей он наехал на незакрепленную металлическую плитку трамвайного полотна, которая повредила салон автобуса.

В результате ДТП пострадал 55-летний пассажир автобуса. Его доставили в медицинское учреждение для осмотра.

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