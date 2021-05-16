В Минске незакрепленная плитка трамвайного полотна пробила автобус и ранила пассажира 4 16.05.2021, 15:03

4,030

Автобус двигался по проспекту Машерова.

Пассажир автобуса пострадал в аварии, которая произошла утром 16 мая, сообщили в ГАИ Минска.

По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ двигался по проспекту Машерова со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Кропоткина. При пересечении трамвайных путей он наехал на незакрепленную металлическую плитку трамвайного полотна, которая повредила салон автобуса.

В результате ДТП пострадал 55-летний пассажир автобуса. Его доставили в медицинское учреждение для осмотра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».