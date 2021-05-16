До +26°С ожидается в Беларуси в понедельник 16.05.2021, 16:05

Будет облачно с прояснениями.

Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 17 мая, днем по востоку местами пройдут сильные дожди, а ветер усилится порывами до 15-18 м/с, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, днем по востоку страны местами пройдут сильные дожди. Ночью и утром на отдельных участках будет наблюдаться слабый туман.

Ветер ожидается юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, днем местами по востоку сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса тепла, по востоку - до плюс 26.

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