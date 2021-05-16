Режим Лукашенко пытается скрыть смертность от COVID-19 в стране 2 16.05.2021, 17:46

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Фото: Reuters

Белстат перенес публикацию данных по смертности на неопределенный срок.

Белстат снова отложил опубликование данных по смертности в 2020 году. Теперь они появятся «по мере готовности». Ранее публикация переносилась на месяц: с 16 апреля на 17 мая, передает euroradio.fm.

В «ковидный» год белорусское население уменьшилось на 60,7 тысячи человек. Такое сокращение на 41,7 тысячи больше по сравнению с 2019 годом.

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