Принц Чарльз хочет открыть доступ к королевским дворцам 16.05.2021, 17:47

Букингемский дворец и его сады являются одними из помещений, которые могут быть открыты в течение года.

Принц Уэльский намерен открыть королевские дворцы, когда он станет королем, чтобы предоставить общественности более широкий доступ к официальным и частным домам монархов.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Чарльз планирует превратить королевские резиденции Букингемский дворец, Виндзорский замок, Балморал, Сандрингем и Кларенс-хаус с «частных в общественные».

Наследник хочет, чтобы открытых для публики мест было больше и чтобы они открывались шире и на более длительные периоды в течение года.

До того, как пандемия коронавируса заставила их закрыть, части королевских резиденций были открыты для публики, но некоторые только в определенное время года.

В настоящее время проводятся консультации с участием членов королевской семьи.

В апреле впервые в истории была открыта продажа билетов на пикник на лужайках Букингемского дворца, однако продажи пришлось временно прекратить из-за высокого спроса.

Государственные комнаты Букингемского дворца, как правило, открываются каждое лето и демонстрируют тематические выставки.

Букингемский дворец и его сады являются одними из помещений, которые могут быть открыты в течение года, когда Чарльз станет королем, в том числе, когда он там будет находиться.

В этом году с мая по сентябрь дворец также будет открыт, с небольшими экскурсиями, которые позволят людям увидеть много его комнат, украшенных сокровищами из Королевской коллекции.

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