Астрономы нашли одну из древнейших звезд Вселенной 16.05.2021, 18:03

Красный гигант находится на расстоянии 16 тысяч световых лет от Земли.

Астрономы обнаружили на расстоянии 16 тысяч световых лет от Солнца красного гиганта, который принадлежит ко второму поколению звезд. Это делает его одной из древнейших звезд Вселенной, сообщает «Популярная механика».

SPLUS J210428.01-004934.2 содержит в себе элементы, которые были образованы в ходе жизни и смерти всего одного поколения звезд. Ученые считают, что с помощью этого красного гиганта они смогут найти первое поколение звезд, которое пока еще никто не видел.

В ходе исследования ученые провели анализ с помощью фотометрии – метода измерения интенсивности света. Ранние звезды отличаются очень низким содержанием таких элементов, как углерод, железо, кислород, магний и литий. Недостаток этих металлов можно обнаружить с помощью анализа спектра света, который излучает звезда.

Это отличие существует потому, что до появления звезд во Вселенной не было тяжелых элементов. Пространство было облачным супом, состоящим в основном из водорода и гелия. Когда образовались первые звезды, они состояли из этих двух элементов, а более тяжелые элементы образовались позже в их ядрах, в результате термоядерного синтеза. Сначала водород превращается в гелий, затем гелий — в углерод и так далее, вплоть до железа, в зависимости от массы звезды.

Моделирование, которое провели ученые, показало, что SPLUS J210428.01-004934.2 могла появиться на обломках сверхновой звезды первого поколения, масса которой превышала солнечную в 29,5 раз.

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