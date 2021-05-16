Белорусы Киева поддержали активистов «Европейской Беларуси» и студентов
- 16.05.2021, 18:07
Фотофакт.
Белорусы Киева еженедельную акцию посвятили политизаключенным активистам «Европейской Беларуси» и белорусским студентам, передает «Баста!»
Также участники акции отдельно поблагодарили волонтеров, которые своим титаническим трудом помогают семьям политзаключенных, помогают собирать продуктовые посылки и поддерживают в любой ситуации.
«Сегодня собирали мы также собирали подписи за присвоение скверам в Киеве названий национальных героев и культурных деятелей Беларуси.
Спасибо волонтерам за их труд! Жыве Беларусь!», - пишут участники акции.