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Белорусы Киева поддержали активистов «Европейской Беларуси» и студентов

  • 16.05.2021, 18:07
Белорусы Киева поддержали активистов «Европейской Беларуси» и студентов

Фотофакт.

Белорусы Киева еженедельную акцию посвятили политизаключенным активистам «Европейской Беларуси» и белорусским студентам, передает «Баста!»

Также участники акции отдельно поблагодарили волонтеров, которые своим титаническим трудом помогают семьям политзаключенных, помогают собирать продуктовые посылки и поддерживают в любой ситуации.

«Сегодня собирали мы также собирали подписи за присвоение скверам в Киеве названий национальных героев и культурных деятелей Беларуси.

Спасибо волонтерам за их труд! Жыве Беларусь!», - пишут участники акции.

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