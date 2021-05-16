Венедиктов: Посольство России в Чехии – это был огромный разведывательный хаб внутри ЕС 4 16.05.2021, 19:03

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Россия использовала свое посольство в Чехии для разведки в Евросоюзе.

Россия использовала свое посольство в Чехии для разведки в Евросоюзе, заявил 15 мая в эфире радиостанции "Эхо Москвы" ее главный редактор Алексей Венедиктов.

Речь об этом зашла при обсуждении дипломатического скандала между Москвой и Прагой, в ходе которого произошла взаимная высылка сотрудников внешнеполитических ведомств.

"Посольство Чехии будет парализовано. Гораздо важнее, что будет парализовано посольство России в Чехии. А посольство России в Чехии – это был огромный разведывательный хаб внутри ЕС. Он выполнял ту же роль, как приблизительно посольство России в Армении. В Армении огромное посольство и России, и США, не соответствующее населению на квадратный километр. И посольства утыканы разными антеннами, которые достигают до Луны и Марса, чтобы было понятно", – сказал Венедиктов.

По его словам, "в Чехии российское посольство огромное, фантастическое для такой страны".

"Ну хорошо, теперь будем переносить в Словению какую-нибудь. ...Там что интересно в Чехии. Что руководство Чехии до этого конфликта было вполне себе дружественным внутри правительства ЕС, было вполне себе благосклонно, политические силы, которые возглавляют Чехию, – к российско-чешским отношениям. В отличие от Польши и от Греции, от Прибалтики, от чего хотите. И президент [Чехии Милош] Земан хорошо известный. И премьер-министр [Чехии Андрей] Бабиш, который все время выступал за дружбу, фройндшафт. И я так думаю, что это еще сработали и обиды, концепция предательства. Были наши, стали не наши. Ударили в спину", – объяснил главред "Эха Москвы".

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