Игра престолов в ВКЛ: почему возвысился Ягайло 16.05.2021, 19:12

Путь сына Ольгерда к двум коронам был непростым.

В годы правления великого князя литовского Ольгерда в Литве образовалось двоевластие. Виленская половина княжества была в его подчинении, Трокская часть принадлежала Кейстуту, брату Ольгерда. Братья поделили между собой и направления ведения внешней военной политики, пишет «Литвин».

Соправитель Кейстут соперничал с Тевтонским орденом и поляками, а сам Ольгерд на восточных и южных направлениях противостоял московитам и татарам. В то же время походы литвинов на Москву скорее представляли только попытку продемонстрировать свою силу, потому что на решительное сражение Великое Княжество Литовское решиться не могло.

Ягайло в польской живописи

Серьезная, большая война на московском направлении могла значительно ослабить западные границы государства, то и дело подвергавшиеся нападению со стороны крестоносцев.

Ягайло, сын Ольгерда, вступил на престол после кончины отца в 1377 году. Такое решение покойного вызвало большое недовольство в Литве, потому что свою Виленскую часть княжества он передал не своему старшему сыну, как это требовалось по установленным правилам, а любимому Ягайле, сыну от второго брака.

Князь литовский Кейстут

Заняв отцовское место на троне, Ягайло быстро понял, как неустойчивы его позиции. Один за другим последовали конфликты с его братьями, которые не очень – то принимали новую власть и стремились побыстрее отделиться от нового великого князя. Кроме того, старший брат Ягайлы – Андрей, княживший в Полоцке, считал, что корона должна находиться именно на его голове.

Однако, самым серьезным противником молодого Ягайлы стал его дядя Кейстут. Ведь он управлял половиной литовских земель и половиной армии, поэтому с позиции превосходства в возрасте и жизненного опыта совершенно не считал нужным подчиняться приказам своего племянника. Таким образом, между Кейстутом и Ягайлой началась острая вражда.

Ягайло не решался выступить открыто против своего дяди. Желание единолично управлять Великим Княжеством Литовском подтолкнуло его на сговор с крестоносцами. За обещанные земли Жемайтии Тевтонский орден вторгся на территории, находившиеся в подчинении Кейстута, не трогая при этом Виленские земли. В свою очередь, отразив нападения немцев, Кейстут захватил Вильню и взял под стражу Ягайло. Захваченный племянник был свергнут с трона и назначен удельным князем в Крево.

Это произошло в 1381 году. А спустя год Ягайло сумел восстановить связь с орденом. Взаимные нападения друг на друга крестоносцев и литвинов не прекращались. В одном противостоянии войско Ягайлы вместе с крестоносцами под Троками встретилось с войском Кейстута. Молодой князь не стал вступать в схватку, так как задумал расправиться со своим врагом хитростью.

Скульптурный портрет князя Ягайло, ставшего королем Польши

Предложив дяде приступить к мирным переговорам, Ягайло пообещал ему полную безопасность, после чего обе стороны направились в Вильню. А вот войско Кейстута осталось ожидать окончания переговоров на месте.

В Вильне конечно же, никаких переговоров не состоялось. Кейстута заковали в оковы, перевезли в Крево и заточили в темницу. К его воинам направили гонца, который якобы от имени командующего зачитал указ о роспуске армии. Между тем пятая ночь пребывания Кейстута в темнице стала для него последней. В присутствии коменданта замка он был задушен. К тому времени ему исполнилось уже 85 лет. Так молодость перехитрила опыт.

Ягайло отдал распоряжение доставить тело дяди в Вильню, где похоронил его с высокими почестями. Теперь уже никто не мог помешать Ягайло вернуть себе титул великого князя. Спустя несколько лет он принял католичество и уже под именем Владислав женился на польской королевне Ядвиге. Судьба уготовила ему трон польского короля, на котором он пребывал до самой смерти в 1434 году.

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