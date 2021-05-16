В Беларуси выезд в Украину и некоторые страны ЕС обложили налогом 4 16.05.2021, 19:48

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Режим Лукашенко под санкциями требует все больше денег.

В Беларуси с 1 июня начнут действовать дополнительные пошлины на пересечение границы в направлении Украины, Литвы и Польши. Местный сбор за пересечение границы транспортными средствами будет взиматься в Гомельской и Гродненской областях, сообщает Государственный пограничный комитет РБ.

Официальной причиной вводимых ограничений называется «борьба с распространением коронавирусной инфекции». Ранее нелегитимный Лукашенко отрицал существование вируса и отказывался вводить карантин для борьбы с эпидемией.

Сбор для транспортных средств весом до пяти тонн составляет 29 рублей, независимо от количества пассажиров.

Где и как оплатить сбор:

Оплатить сбор можно до пересечения границы, воспользовавшись услугами банка, интернет-банкинга и т.д.;

В квитанции должны быть указаны: фамилия плательщика (наименование юридического лица), сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства, назначение платежа;

В случае оплаты через интернет-банкинг карт-чек можно предъявить в бумажном или электронном виде;

В случае уплаты сбора индивидуальным предпринимателем или организацией со своего счета, при выезде за границу нужно дополнительно предъявить экземпляр платежной инструкции с отметкой банка;

Оплатить сбор можно только в национальной валюте - белорусских рублях;

Оплатить сбор можно непосредственно в пункте пропуска, но нужно учитывать, что не все они оборудованы терминалами;

В случае пересечения границы не по месту уплаты сбора (оплачивается в доход соответствующего областного бюджета), он будет считаться не оплаченным.

Кто освобождается от уплаты налога (при наличии подтверждающих документов):

водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших для захоронения;

участники и инвалиды Второй мировой войны;

инвалиды I и II групп и их сопровождающие;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

граждане Беларуси, выезжающих на лечение в санаторно-курортные учреждения.

По решению местных облсоветов список могут расширить.

Согласно законам РБ, транспортным средством считается конструкция, имеющая не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которой не превышает пять тонн. Исключением являются колесные тракторы и самоходные машины.

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