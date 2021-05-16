В Израиле обрушилась трибуна синагоги, где находилось много людей 16.05.2021, 20:04

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Десятки человек получили травмы.

В Израиле в синагоге поселения Гиват-Зеэв обрушилась трибуна. На ней находилось много людей, как минимум 50 получили ранения.

Об этом сообщает The Times of Israel.

ראשוני: טריבונה קרסה בבית כנסת בגבעת זאב. הוכרז אירוע רב נפגעים. תיעוד: pic.twitter.com/YEa6j93tII — סולימאן מסוודה سليمان مسودة (@SuleimanMas1) May 16, 2021

В полиции сообщили, что в синагоге в это время находились более 600 человек. На видео видно, как пол или трибуна под толпой разрушается. По данным медиков, 50-60 человек получили травмы легкой тяжести, по меньшей мере двое — имеют серьезные ранения.

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