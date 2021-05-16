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Сколько спутников запустил Илон Маск для интернета?

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  • 16.05.2021, 20:27
  • 2,076
Сколько спутников запустил Илон Маск для интернета?

Цифра дня.

Сегодня компания SpaceX, основанная Илоном Маском, в очередной раз запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками для проекта глобального интернета Starlink. Всего на орбите теперь находятся более 1600 таких аппаратов, передает ferra.ru.

Стоит отметить, что у конкурентов Starlink пока на орбиту запущены гораздо меньшее количество спутников. Например, у проекта OneWeb насчитывается 182 аппарата из 648. В будущем SpaceX может запустить ещё 1197 спутников, но и это не предел.

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