В Европарламенте подготовили рекомендации по отношениям с РФ 3 16.05.2021, 20:50

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Документ содержит пять принципов.

Комитет Европарламента по международным делам подготовил проект рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с Россией. Документ опубликован на сайте комитета. Он содержит 5 основных рекомендаций, касающихся как противодействия политике российских властей, которую авторы документа считают агрессивной, так и поддержки гражданского общества в России, передает svoboda.org.

Первым принципом является "сдерживание российской угрозы" – как говорится в документе, ЕС вместе с НАТО и другими партнёрами должны противодействовать агрессивной политике России и оказывать на неё давление с целью "вернуть оккупированные территории" восточным соседям ЕС. В документе содержатся и другие предложения на случай продолжения агрессивных действий Москвы – речь идёт о призывах отключить Россию от системы SWIFT, принимать меры для снижения зависимости от российских нефти и газа, "во всяком случае, пока президент Путин у власти".

Вторым принципом является борьба с российским влиянием и "гибридными угрозами" со стороны России в ЕС и соседних странах.

Третий принцип – "действия в защиту демократии", которые рекомендуется согласовывать с США. Речь идёт о совместных санкционных списках, единой политике по борьбе с отмыванием денег, международных расследованиях, поддержке правозащитников. При этом основополагающим принципом должно стать "Главное – демократия": перспективы отношений с Россией должны зависеть от готовности российских властей соблюдать права человека и обеспечивать свободные выборы. Предлагается наладить сотрудничество с неправительственными организациями, такими как Bellingcat, при проведении расследований. По мнению авторов документа, ЕС должен инициировать международные расследования "преступлений, совершённых режимом Путина против народа России", так же как и аналогичные расследования в отношении белорусского режима.

Четвёртый принцип – это "действия в поддержку демократии". Предлагается, в частности, создать "Свободное российское телевидение" с круглосуточным вещанием для противодействия "пропаганде путинского режима". ЕС, как говорится в документе, должен также быть готовым к тому, чтобы не признавать результаты выборов в Госдуму России в 2021 году, если они не пройдут честно. Евросоюз, как говорится в документе, должен также подготовить "стратегическое видение будущих отношений с демократической Россией", которое должно содержать ряд стимулов для демократизации в России, включая либерализацию визового режима, программы модернизации и стратегическое партнёрство.

Пятым принципом называна поддержка демократии в странах – соседях России, речь идёт об укреплении сотрудничества со странами Восточного партнёрства "с тем, чтобы они служили хорошим примером, который стимулировал бы народ России поддержать демократию".

Документы Европарламента носят рекомендательный характер. Депутаты ранее одобрили ряд резолюций с призывом к весьма жёсткой политике по отношению к Москве, однако Еврокомиссия и страны – члены ЕС воспользовались далеко не всеми данными рекомендациями. При этом в Еврокомиссии заявляют о том, что Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС, и говорят о необходимости разработать новую стратегию отношений с Москвой.

Россия недавно объявила о санкциях в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли.

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