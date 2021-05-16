Радослав Сикорский: У Лукашенко перспектива закончить, как Милошевич или Караджич

Радослав Сикорский: У Лукашенко перспектива закончить, как Милошевич или Караджич1
- 16.05.2021, 21:47
- 2,876
Таракана ждет международный трибунал.
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поделился мнением о будущем Лукашенко, передает «Белсат».
– Каким вы видите будущее Александра Лукашенко в истории? Он проиграл?
– Знаете ... Когда ты начнешь убивать и воровать, то трудно отказаться от власти. В конце концов, вы можете за это ответить. И это то, о чем такие диктаторы не думают в начале своего пути. А потом совершают очередные преступления, чтобы не отвечать за предыдущие. Вот почему это так сложно. Знаете, когда-то была такая система, что таким людям давали дворец где-нибудь на юге Франции - и они до конца своих дней жили в роскоши. И сегодня у нас есть международный трибунал наказаний. И перспектива закончить, как Милошевич или Караджич.