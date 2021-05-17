«Власти тушат пожар бензином»: что ждет белорусский бизнес после 9 июля? 5 17.05.2021, 7:37

8,382

фото: oniner

Уровень возмущения белорусов может только подняться.

С 9 июля белорусским предпринимателям запретят расплачиваться наличной валютой при закупке товаров за границей. Эксперты уже называют это катастрофой для малого бизнеса. Сайт Charter97.org поговорил с экс-предпринимателем, активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима Виктором Марчиком о том, как это решение скажется на белорусском бизнесе:

– Я полностью согласен с экспертами, потому что я уже разговаривал с предпринимателями не только из Слонима, но и с других городов. Все они в шоке, не знают, что делать. Многие сказали, что после 9 июля будут распродавать продукцию, но работать по схеме, которую предлагает правительство, они не смогут.

Выживать им как-то надо, поэтому вполне ожидаемо, что им придется уходить в серые схемы. Получается, что правительство хотело избежать серых схем, но само толкает предпринимателей туда, а это недополученные налоги, которых и так не хватает нашей стране.

Власти сами себе создают проблему, но время еще есть, «Перспектива» уже работает в этом направлении. Мы очень надеемся, что там есть здравомыслящие люди, которые понимают абсурдность этого решения, а также насколько оно невыгодно ни властям, ни предпринимателям. Оно должно быть отменено, иначе предприниматели просто закроются, а это большое количество бизнесов, которые вызовут безработицу, плюс, подогреют людей сами понимаете к чему. Кажется, что власти тушат пожар бензином.

– Не раз было доказано, что «походы» власти против бизнеса – желание сварить суп из курицы, которая несет золотые яйца. Насколько адекватны такие действия белорусских властей?

– Любой здравомыслящий человек должен понимать, что они пилят сук, на котором сидят, потому что это вызовет недополучение большого количества налогов. Есть такое мнение, что эти решения и законы принимают чиновники, у которых есть нелегальный бизнес.

– То есть они хотят набить свои карманы?

– В принципе да, потому что это заставит малый и средний бизнес закрыться. Возможно, у них такие мысли, что нужно убрать конкурентов, получается, они думают не о белорусском бюджете, а о своем личном кармане.

– Как ликвидация малого бизнеса скажется на рядовых белорусах? Можно ли ожидать роста цен на потребительские товары и сокращения их ассортимента?

– Естественно, если нет конкуренции, а существует монополия на какой-либо товар, то тогда или производитель, или тот, кто реализовывает эту продукцию, будет выставлять те цены, которые им выгодны. Цены будут выше, чем сейчас, потому что конкуренция автоматически вызывает понижение цен. Каждый пытается продать свой товар, а без конкурентов цены пойдут вверх. Все это скажется на простых гражданах, которые сейчас выживают из-за своих низких зарплат и пенсий. Все это может только поднять уровень возмущения у простых белорусов.

– Белорусы уже забрали из банков 44% валютных вкладов. Насколько это сильный удар по финансам страны и к чему может привести такая тенденция?

– Такая тенденция может привести к краху банковской системы. Мы все прекрасно понимаем, что те деньги, которые якобы лежат на счетах – не существуют. Примерно 9-10% запасов лежат для потребителей в этих банках, а остальные все уходят неизвестно куда. Если люди начнут полностью забирать свои вклады, то только 10% первых получат свои вклады, а остальные останутся не с чем.

– Насколько сегодня опасно хранить свои сбережения в банках? Что режим может сделать с деньгами белорусов?

– Лично я не храню свои сбережения в банках, потому что я очень хорошо помню конец 80-х и начало 90-х, когда мы деньги хранили в сберегательных кассах, сберкнижках, а потом они пропали. Приведу свой личный пример, у моего отца лежало тогда 10 тысяч советских рублей, можно было купить почти две машины. Буквально за короткий промежуток времени за эти 10 тысяч он мог купить только бутылку водки. Смысл хранить деньги там?

Самый надежный банк, как говорится, стеклянный банк, то есть трехлитровая стеклянная банка. Сейчас такая экономическая ситуация в стране, взрывоопасная, можно потерять все. Даже если хранить свои сбережения в белорусских рублях, то доллар может подняться, как в 2011 году, и человек может потерять многое. Хранение в валюте тоже непредсказуемо, так как неизвестно, получит ли человек эту валюту обратно. Верить нашим чиновникам сегодня нельзя, потому что они могут начать выдавать валюту в белорусских рублях, даже не по рыночному курсу, а который установит Нацбанк. Такое мы тоже уже видели в 2011 году, когда курс Нацбанка был 3500 рублей, а на«черном рынке» доллар продавали по 8500-9000 рублей. Многие тогда прогорели, поэтому я никому не советую держать свои сбережения в банках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».