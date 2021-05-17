Путин и Сахаров 2 Лев Понамарев

17.05.2021, 7:43

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Лев Пономарев

Спокойно смотреть на все происходящее в России академик бы не смог.

Путин «разрешил» отметить столетие Сахарова. Будут мероприятия, встречи, выступления, и даже концерт Спивакова в Доме Музыки.

А что происходит в России в эти дни – и тоже с «разрешения»?

Тысячи политически активных людей по всей стране ожидают признания всех легальных политических структур Навального экстремистскими организациями, что открывает дорогу к массовому уголовному преследованию оппозиционеров.

Не далее, как 4 мая группа депутатов Государственной думы внесла законопроект, который, в нарушение прямого конституционного запрета, имеет обратную силу: предлагается лишить права быть избранным всех, кто в течение последних лет хоть как-то соприкасался с проектами Навального.

Давайте спросим себя, что бы происходило сегодня с Андреем Сахаровым, если бы он был жив?

В глазах властей он был бы экстремистом. А может быть, был бы уже убит – как Борис Немцов. Может быть, его попытались бы отравить, как Навального. Именно в такой позиции по отношению к таким, как Сахаров, сегодня находится официальная Россия.

Да, можно было бы предполагать, что к нему, как к нобелевскому лауреату и человеку с мировым именем, не решились бы применять самые жесткие меры. Можно было бы, да только нет никаких сомнений, что Андрей Сахаров едва ли оставил бы чекистам выбор. Спокойно смотреть на все происходящее в России он бы не смог, и употребил бы весь свой авторитет и жизненные силы, чтобы выступить против власти, обличая ее жестокость, защищая Навального и других политических заключенных.

Что Путин думает о Сахарове? Что бы сейчас сказал о нем Патрушев? Прозвучит ли в словах хоть одного государственного чиновника гордость за талантливого русского ученого Андрея Сахарова, сумевшего променять лавры академика и работу над самыми разрушительными видами оружия на деятельную борьбу за мир, прогресс и права человека – то есть, на так называемые «прозападные либеральные ценности», публично проклинаемые путинской Россией?

Андрей Сахаров вошел в Историю не как создатель водородной бомбы, а прежде всего как тот, кто ужаснулся своему творению.

Как войдет в Историю Путин? Можно предполагать. Но пока он жив, у него еще есть шанс ужаснуться своему творению.

Лев Понамарев, «Эхо Москвы»

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