Найден легкий способ избавиться от заевшей в голове песни 17.05.2021, 7:49

Вам для этого понадобится обычная жевательная резинка.

Скажите, случалось ли с вами такое, когда одна и та же песня мучительно крутилась у вас в голове, заставляя напевать ее снова и снова? Если ваш ответ положительный, то вы относитесь к 92 процентам взрослых людей, способных испытывать на себе явление, именуемое в английском языке «ушным червем», пишет сайт «Детали».

Австралийский исследователь доктор Карл Крушельницкий, имеющий ученую степень в области медицины и биомедицинской инженерии, рассказал, что существует элементарный способ забыть навязчивую мелодию. Для этого достаточно пожевать жевательную резинку. Оказалось, что таким простым способом мы можем на время отвлечь свой мозг, чтобы тот забыл заевшую песню.

На этот вопрос доктора Крушельницкого попросили ответить во время подкаста, который транслировался на одной из австралийских радиостанций. Звонивший в студию человек пожаловался, что у него в голове надолго застряла песня американской певицы Леди Гаги «Bad Romance». На что Крушельницкий ответил, что эта песня, действительно, считается одной из главных среди «ушных червей».

И если вы достаточно смелые, то можете включить прямо сейчас песню «Bad Romance» и проверить, привяжется она к вам или нет:

Доктор Келли Якубовски из Даремского университета в Великобритании собрала команду, чтобы провести первое полномасштабное исследование этого явления и понять, по какому принципу строятся песни-прилипалы. В период с 2010 по 2013 год ими были опрошено около 3 тысяч человек, по словам которых удалось составить список из ста самых назойливых в мире песен, где в тройку лидеров вошли «Bad Romance» Леди Гаги, «Can't Get You Out Of My Head» Кайли Миноуг и «Don't Stop Believing» группы Journey.

Не менее прилипчивыми были названы композиции «Moves Like Jagger» группы Maroon 5, «California Gurls» Кэти Пэрри, «Bohemian Rhapsody» группы Queen, «Rolling in the Deep» Адель и «Single Ladies» Бейонсе. Также стоит отметить, что вышеупомянутая певица Леди Гага трижды оказалась в десятке самых назойливых в мире песен. Помимо «Bad Romance» туда же вошли ее песни «Poker Face» и «Alejandro».

Доктор Крушельницкий объяснил в своем подкасте, что у всех «ушных червей» есть некоторые повторяющиеся характеристики. Обычно это композиции из культурной среды слушателя, они быстрее обычных песен, имеют общие мелодические формы и часто обладают необычными образцами интервалов. В навязчивых песнях чаще всего используются резкие перепады тональности и большее их количество, чем в среднестатистической композиции типичного поп-исполнителя.

Исследователи из Университета Голдсмита в Лондоне собрали более 5 тысяч образцов навязчивых мелодий и сделали вывод, что чаще всего в нашей голове застревают простые мотивы с повторяющейся темой. «Музыке свойственны повторения. Возможно, именно поэтому от некоторых мелодий так трудно избавиться. Припев или отрывок, который легко запоминается, начинает бесконечно повторяться в нашем мозгу, как заевшая пластинка», – пишет в своей книге «Музыкофилия» нейролог Оливер Сакс. Кстати, некоторые люди утверждают, что избавиться от навязчивого припева или отрывка можно, если спеть всю песню целиком.

Доктор Крушельницкий также предложил и другие методы, которые могут помочь избавиться от песен-прилипал. Например, можно устроить себе «промывание мозгов» путем многократного прослушивания заевшей песни или, как альтернативный вариант, наоборот всячески избегать ее прослушивания.

Еще одна тактика, которая помогает избавиться от «ушных червей», включает чтение про себя, прослушивание других песен или игру на музыкальных инструментах. Это срабатывает потому, что в процессе этих действий задействуется та же часть мозга, что и отвечает за повторения мелодий. То есть таким способом мы также можем отвлечь себя от песни-прилипалы.

