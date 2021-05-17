Партизаны поздравляют с днем рождения героя из Солигорска 17.05.2021, 8:15

Свободу Руслану Окостко!

Житель Солигорского района Руслан Окостко стал известен после того, как 15 ноября сумел пройти почти через весь город с бело-красно-белым флагом, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Таким образом он провел акцию в память об убитом Романе Бондаренко. Его задержали каратели и обвинили в якобы сопротивлении милиции. Суд приговорил Руслана к трем года лишения свободы.

Также свой день рождения сегодня встречает политзаключенный Вадим Гурман.

Поздравим наших героев телеграмами и открытками!

Руслан Владимирович Окостко

ИК №3. 211322, Витебская область, г.п. Витьба.

Вадим Сергеевич Гурман

ИК №9. 213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16

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