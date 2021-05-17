Партизаны поздравляют с днем рождения героя из Солигорска
- 17.05.2021, 8:15
Свободу Руслану Окостко!
Житель Солигорского района Руслан Окостко стал известен после того, как 15 ноября сумел пройти почти через весь город с бело-красно-белым флагом, сообщает Telegram-канал «Баста!».
Таким образом он провел акцию в память об убитом Романе Бондаренко. Его задержали каратели и обвинили в якобы сопротивлении милиции. Суд приговорил Руслана к трем года лишения свободы.
Также свой день рождения сегодня встречает политзаключенный Вадим Гурман.
Поздравим наших героев телеграмами и открытками!
Руслан Владимирович Окостко
ИК №3. 211322, Витебская область, г.п. Витьба.
Вадим Сергеевич Гурман
ИК №9. 213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16