Самая разрушительная атака: армия Израиля нанесла мощный удар по городу Газа 1 17.05.2021, 8:19

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фото: reuters

Взрывы ракет происходили в течение десяти минут.

Армия Израиля с помощью авиации в ночь на 17 мая провела массированный ракетный обстрел города Газа. Удары были направлены по объектам террористов.

Об этом сообщает израильская армия у себя в Twitter, сообщает «Новое время».

По информации агентства Associated Press, взрывы ракет над городом происходили в течение десяти минут.

Our fighter jets are currently striking terror targets in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

Нынешняя атака стала «наиболее разрушительной» за весь период нового витка эскалации, отмечают журналисты.

По оценкам агентства, эта воздушная атака была мощнее, длительнее и охватывала большую территорию, чем серия авиаударов, нанесенных ВВС Израиля по городу сутками ранее, в результате которой погибли 42 человека.

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