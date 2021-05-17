Как белорус совершил три кругосветных путешествия, открыл остров у Аляски и продал форт в Калифорнии 17.05.2021, 8:31

Остров Зарембо.

Фото: timothywilliams1985

Невероятная история Дионисия Зарембо.

У юго-восточного побережья полуострова Аляска в архипелаге Александра соседствуют острова, названные в четь белорусов: Kosciusko Island и Zarembo Island. Но если о Тадеуше Костюшко знает каждый школьник, то кто такой Дионисий Зарембо и за что его имя дали острову – известно немногим, пишет kp.by.

Это время, когда у Российской империи были владения в Северной Америке: в Калифорнии - форт Росс, полуостров Аляска и тысяча небольших островов у его побережья. Чтобы российские колонии функционировали, требовалась помощь митрополии, потому империя посылала туда кораблями людей и необходимые товары. Оборона и бизнес держались на деятельных морских офицерах. И Дионисий Федорович Зарембо был одним из них.

Такой байдарочный маршрут предлагают рядом с островом Зарембо. Фото: strannikk.ru

Известно, что родился он в 1797 году в семье дворян Могилевской губернии. В 1814 году закончил Балтийское штурманское училище, а через два года, когда Дионисию не было и 20 лет, отправился в свое первое кругосветное плавание в должности помощника штурмана.

Парусник «Суворов» под командой Захара Панафидина взял курс в Новый свет из Кронштадта в сентябре 1816 года и благополучно прибыл в Новоархангельск, что находится на том самом архипелаге Александра. В Америке команда провела несколько месяцев и в январе 1818 отправилась домой. 19 октября «Суворов» прибыл в Кронштадт.

Дионисий отлично проявил себя во время первой кругосветки и в сентябре 1819 Панафидин берет его штурманом на корабль «Бородино», на котором Зарембо отправляется во второе кругосветное плавание.

Из Кронштадта вышли осенью, поэтому от привычного пути через мыс Горн пришлось отказаться из-за сильных штормов. Пошли восточным путем через мыс Доброй надежды, а затем через Зондские острова. Никогда прежде российские корабли не ходили таким путем.

Со своими штурманскими обязанностями Зарембо справился, а главное уберегся от неизвестной инфекционной болезни. Это было самое трагичное плавание в истории российского парусного флота.

После того, как «Бородино» пополнил запасы воды на индонезийском острове Ява, на борту заболели несколько членов команды. Первым умер врач. С болезнью боролись и во время стоянки на Аляске, и на обратном пути, когда бросили якорь в Рио-де-Жанейро. Но члены команды продолжали умирать. 16 сентября 1821 года, когда судно вернулось в Кронштадт, подвели печальный итог - скончался 41 человек.

В следующем, 1822 году, Дионисий Зарембо был произведен в мичманы. Он служил на берегу, ходил в Финском заливе, а в 1926 году Зарембо, как человека опытного и знающего американские реалии, снова направили на Аляску, но уже с другими задачами.

«Был выдающимися исследователем, но ушел из жизни как скромный офицер»

Проехав всю Сибирь, Зарембо добралась до Охотска, а там на корабле переправился на Аляску. Впереди было более десяти лет американской кампании.

Командуя различными судами, он изучал континентальную Америку и острова у побережья, проводил гидрогеографические исследования.

Поскольку тогда еще была актуальна задача закрепиться на занятых рубежах, в 1833 году под руководством Дионисия Зарембо на континентальном берегу Америки был построен редут, названный Дионисиевским. Он располагался в устье реки Стикин, впадающей в Тихий океан.

Таким образом, Российская империя демонстрировала англичанам, что здесь не их территория и подниматься вверх по реке им не дадут. А соперничество шло за выгодную торговлю с индейцами. Русские и англичане получали пушнину, а индейцы – европейские товары.

У редута стоял 14-пушечный бриг «Чичагов», которым командовал Зарембо. Когда в заливе появилось судно «Дриад», Зарембо пригрозил англичанам, что если они попытаются пройти вверх по устью реки, то он применит оружие. Офицер Огден вынужден были отступить. Но ненадолго.

В 1839 году англичане получали в аренду прибрежную полосу российских владений, в том числе и охраняемый некогда Зарембо Дионисиевский редут. В обмен они обязались платить 2000 штук выдровых шкур ежегодно и поставлять продовольствие в Русскую Америку по строго фиксированным ценам. Дионисиевский редут был переименован в Форт Стикин (сейчас это американский город Врангель с населением около 2 тысяч человек). Так начиналось отступление Российской империи с завоеванных в Америке позиций.

К 1840 году он вернулся в Кронштадт сухопутным путем и получил в командование корабль «Наследник Александр». И уже на нем совершил свое третье кругосветное путешествие. Карьера шла в гору и в 1841-м капитан 2-го ранга Зарембо дорос до помощника управляющего Российско-американской компании Адольфа Этолина.

В верхах решили, что содержание американских колоний дело убыточное и продолжили сворачивать там свое присутствие. Начали с продажи форта Росс, что в Калифорнии.

В 1841 году Зарембо был посредником в продаже американскому бизнесмену Джону Саттеру форта Росс, которым Россия владела в Калифорнии. Сумма сделки – 42 тысячи серебром.

Аляску, а вместе с ним и архипелаг Александра Россия продаст за 7 млн долларов в 1867 году уже без участия Зарембо. Он вышел в отставку в 1851 году капитаном 1-го ранга. В 1855 году Дионисий Федорович умер.

«Зарембо столько сделал для нашего Отечества, что мог бы стать вряд с выдающимися исследователями Северной Америки, но, увы, он ушел из жизни как скромный морской офицер», - так сказал о нем глава морского министерства империи Фердинанд Врангель.

Фото: инстаграм khoppen

Тот самый остров, который в архипелаге Александра назвали в честь Зарембо, занимает 474.34 км ². Это 34-й по величине остров в Соединенных Штатах. Лес, скалы, два озера…Постоянного населения нет, основной бизнес – туризм, охота, заготовка леса.

Для туристов, которые любят дикую природу, здесь рай. Тысячи островов расположены очень близко друг к другу и путешествовать по океанским заливам со скалистыми берегами – ни с чем несравнимое удовольствие. На Zarembo Island наблюдать за китами и морскими львами. Здесь ловят огромных крабов, палтуса и различную экзотическую рыбу, например, красного лорда.

Кстати

Минералка Zarembo в 1904 году получила золотую медаль

Этикетка минеральной воды Zarembo.

Фото: lib.washington.edu

В начале ХХ века предприимчивые бизнесмены освоили недалеко от гавани Святого Иоанна минеральные источники и приступили в конце 1890-х к выпуску воды Zarembo. Разливали ее в Сиэтле, что в штате Вашингтон.

На рынке она продавалась под рекламными слоганами «Знаменитая минеральная вода Аляски», «Искры жизни», «Вода из-под моря».

Вода продавалась в бутылках синего цвета. В 1904 году она получила золотую медаль на выставке Льюиса и Кларка в Портленде. Известно, что выпускалась минералка от Зарембо до начала 1910-х. До сих пор на аукционах продают ее бутылочные этикетки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».