Взрыв во Врбетице: правительство Чехии уличило президента Земана во лжи 2 17.05.2021, 9:19

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Горящий склад до главного взрыва

фото: hzscr.cz

Единственная версия следствия — диверсия российской военной разведки.

Премьер-министр и министр юстиции Чехии опровергли словам президента страны Милоша Земана о том, что следствие якобы рассматривает несколько версий взрывов на складе боеприпасов во Врбетице. Члены правительства фактически уличили президента во лжи, так как он попытался снять ответственность с России, ссылаясь на министра юстиции, пишет «Зеркало недели. Украина».

В эфире радиостанции Frekvence 1 в воскресенье, 16 мая, Земан заявил, что взрыв на складе боеприпасов могли организовать не российские диверсанты, а его владельцы с целью сокрытия недостачи. Кроме того, якобы могло иметь место и небрежное хранение боеприпасов.

По словам чешского президента, ему о нескольких версиях следствия рассказала министр юстиции Мария Бенешова в ходе недавней встречи.

Министр сразу же опровергла слова президента. Она подчеркнула, что единственная версия следствия – это диверсия российской военной разведки.

«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, кроме причастности к взрывам ГРУ», - заявила Бенешова.

Премьер-министр Андрей Бабиш поддержал министра юстиции, подтвердив, что озвученная Земанов информация об «альтернативных версиях» не соответствует действительности.

«Я объяснил президенту, что полиция расследует одну версию. Возможно, в ходе расследования с 2014 года их было больше. Но я не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что версий больше», - заявил Бабиш в комментарии радиостанции Frekvence 1.

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