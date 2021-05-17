«Стоит семь лет моей жизни»: минчанин превратил «Жука» в стильную музыкальную шкатулку 1 17.05.2021, 9:44

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фото: abw.by

В содержании автомобиль получается очень дешевым.

Volkswagen Beetle – один из самых массовых автомобилей в истории. Его выпуск начался в 1946 году в Германии и закончился в 2003-м в Мексике. Именно мексиканская версия, проделавшая путь из Северной Америки в Беларусь через Сибирь и Москву, оказалась во владении минчанина Егора, который и рассказал abw.by об истории и особенностях своего "Жука":

"Любимая игрушка"

– "Жук" мне очень нравился с детства, а когда я увидел его вживую – понял, что это любовь. В 14 лет я экономил на завтраках, откладывал деньги и купил про него книжку в переходе. В 28 лет мечта сбылась, я приобрел себе Beetle.

У машины интересная история. Она произведена в Мексике в 1983 году, поэтому среди любителей считается наименее ценной. Хотя по большому счету "мексиканец" мало чем отличается от "немца": на немецкой версии указатели поворотов стоят на крыльях, а на мексиканской – на бампере. Но для меня Beetle – любимая игрушка, поэтому мне все равно, где он произведен.

В Россию "Жука" пригнал из ГДР отставной военный, живший в Новосибирске. Затем автомобиль оказался в Москве, где я его и купил. Обошелся он мне в 12 тысяч долларов.

"Машиной просто пользуешься, и она не задает вопросов"

По внешнему виду и технической части машина сейчас полностью в оригинальном состоянии, за исключением порогов. Но когда Beetle оказался у меня, он был очень "уставшим". В кузове имелись дыры, из двигателя хлестало масло, поэтому потребовался где-то год, чтобы привести его в порядок.

Конкретно на кузовные работы ушло более полугода. Тогда, 7 лет назад, еще можно было привезти запчасти из-за границы, покупалось много новых хромированных элементов: "очки", козырьки, бампер, ручки, молдинги.

Это все довольно дорого, но запчастей на "Жука" до сих пор много, так как машина очень популярная. Тем не менее все приходилось собирать по крупицам, а что-то даже искать. Фендеры на колеса я заказывал в Иркутске. Передний бампер обошелся в 120 долларов, а за все необходимые мне внешние элементы я отдал что-то около 400 долларов. Сегодня только привезти все это может быть дороже.

Далее обслужил подвеску, и после этого Beetle стал абсолютно беспроблемной машиной, которой просто пользуешься, и она не задает никаких вопросов. Замена масла, шприцовка торсионов – и в путь!

Здесь стоит оригинальный мотор с воздушным охлаждением объемом 1200 "кубиков" и мощностью 34 лошадиные силы, в который необходимо всего 2,5 литра масла, причем либо "полусинтетики", либо "минералки". В содержании автомобиль получается очень дешевым.

"От акустики на максимуме можно получить легкую контузию"

Продавец меня уверял, что больше 10 тысяч долларов "вкинул" в салон, и я склонен в это верить. Cделана хорошая шумоизоляция, установлены сиденья от BMW первой серии с электроприводом и подогревом.

Спереди четыре динамика Eton, головное устройство Alpine с тачскрином и выходом в интернет, DVD-чейнджер Alpine на шесть дисков. Сзади два 15-дюймовых сабвуфера Peerless, четыре усилителя, проигрыватель виниловых пластинок Technics SL-1210MK2, но в данный момент он не работает. Вернее, не работает инвертор, от которого он питается, – нужно заменить.

Точную мощность акустики я даже не знаю, но на максимум ее включать боюсь – за счет небольшого замкнутого пространства можно заработать легкую контузию. Звука хватает за глаза, получилась маленькая музыкальная шкатулка на колесах.

Можно было бы привести салон в оригинал, но где-то между Новосибирском и Москвой его "родные" детали были утрачены. Предыдущий владелец пошел по другому пути, и мне нравится результат. Получается двойной вау-эффект: сначала люди восторгаются внешними видом машины, потом – ее содержимым.

Возвращать салон в аутентичное состояние я не планирую, даже не знаю, сколько это стоит. Все, что на него можно найти, будет в состоянии трухи и потребует перетяжки. Плюс в эксплуатации современный салон все же комфортнее.

"Печка как бы есть, но очень условная"

Езжу я на "Жуке" только летом, зимой он стоит в теплом сухом гараже и ждет весны. Одна из причин этого – отсутствие в машине печки. Она как бы есть, но очень условная: теплообменниками тепло снимается с глушителя и идет по трубкам под днищем. Была идея поставить бензиновый обогреватель, как на "запорожце", но в итоге решил от нее отказаться.

В теплое время года участвую на Beetle в разных мероприятиях, путешествую по стране, иногда использую его в качестве замены основной машины, когда она оказывается в ремонте. Конечно, из-за барабанных тормозов и руля без усилителя к управлению нужно привыкать. Но, несмотря на маленький моторчик, автомобильчик бодро держится в потоке, а салоне даже с моим высоким ростом достаточно места.

При езде по городу не хватает правого зеркала. "Колхозить" мне не хотелось, поэтому повесил широкоформатное салонное зеркало.

Интересно, что у этой машинки очень хорошая проходимость. Задний привод, двигатель сзади, торсионная подвеска с сумасшедшими ходами. Один раз я в лесу заехал в такую грязь, думал, что не выеду. Но нет, с разгона без труда выбрался.

Расход в смешанном режиме – около 7 литров на 100 километров. 92-й бензин "кушает" без проблем.

Багажник находится спереди, он небольшой по объему, но благодаря форме два чемодана туда помещаются. Плюс сзади у меня нет сидений, поэтому что-то необходимое можно перевозить там.

"Слишком много внимания"

Порой к машине слишком много внимания. Тебе надо перестроиться, а люди в машине, едущей параллельно, снимают на телефон. Ты тормозишь – они тормозят. Однажды в Могилеве мужик в соседнем ряду засмотрелся и въехал в зад остановившейся на красный машине. Иногда просят продать, спрашивают, сколько стоит. Отвечаю, что стоит семь лет моей жизни. Продавать "Жука" не собираюсь – оставлю его своим детям.

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