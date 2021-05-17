Мир ждет дефицит и рост цен на чай из-за вспышки COVID-19 в Индии? 3 17.05.2021, 9:47

На урожай чая влияет и засуха на северо-востоке страны.

Засуха и распространение коронавируса в Индии ставит под угрозу сбор урожая чая. Об этом написала газета Financial Times 17 мая, ссылаясь на данные местной чайной ассоциации, сообщает "Гордон".

Так, в главном штате Индии по производству чая Ассаме на северо-востоке страны обнаружили вспышку коронавирусной инфекции на 90 из 800 чайных плантаций. COVID-19 выявили у 500 работников.

Глава Чайного совета Индии Прабхат Безборуа в разговоре с Financial Times сказал, что в прошлом году чайные плантации "чудесным образом сохранились", но в этом году прогнозы хуже. На урожай чая влияет и засуха на северо-востоке страны, из-за которой чайные листья быстро вянут и опадают.

Работники чайных плантаций жалуются на условия труда на плантациях. Жилые помещения переполнены, людей заставляют двигаться и работать в больших группах, поэтому вероятность резкого увеличения числа инфицированных очень тревожна, написал в письме местным властям глава ассоциации студентов чайных племен Ассама Дирадж Говала.

Глава Индийской чайной ассоциации Вивек Гоенка утверждает, что власти открывают лагеря вакцинации по всей стране для работников плантаций.

Контекст:

Индия является вторым по величине производителем чая в мире после Китая и конкурирует с Кенией и Шри-Ланкой на экспортном рынке. Индийские производители чая в комментарии газете предупредили, что если вспышку COVID-19 не остановить, сезон сбора урожая может сорваться, что приведет к росту цен.

Аналитик компании Mintec Иби Идонибойе сказал, что недавний сбой на индийских плантациях может создать возможность для других производителей, в том числе из Шри-Ланки, продавать чай большими партиями крупным потребителям, например России.

В компании Van Rees, специализирующейся на торговле чаем, отметили, что в Северной Индии удалось собрать за март 47 млн кг чая. Этот показатель выше прошлогоднего, но намного меньше 60 млн кг, собранных в марте 2019 года.

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