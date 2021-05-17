Ученые: Коронавирус боится курильщиков
- 17.05.2021, 10:21
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Французские исследователи пришли к необычному выводу.
Как оказалось, никотин может сдерживать распространение коронавируса в клетках организма.
Как сообщают издания Le Monde и Le Point, исследование проводилось центром AP-HP, который объединяет специалистов из больниц столичного региона Франции, пишет «Росбалт».
Хотя во Франции курят около четверти населения, среди 11 тысяч госпитализированных пациентов с коронавирусом оказалось лишь 8,5% курильщиков.
В парижской университетской больницы Питье-Сальпетриер установили, что среди зараженных примерно на 80% меньше курильщиков, чем в среднестатистической выборке по стране.
Основываясь на этих выводах, во Франции планируют использовать никотиновые патчи в рамках клинических исследований по лечению коронавируса.