Новое поколение будет строить Беларусь заново Художница Лилия Квацабая

17.05.2021, 10:28

Фото: AFP

Молодые белорусы уже это делают.

Новое поколение будет строить Беларусь заново, такую, в которой хочется жить и которой хочется гордиться. Они уже это делают. Они — это маленькая девочка, пишущая на асфальте «Жыве Беларусь». Это парень, собиравший подписи за кандидата в президенты и сидящий в тюрьме. Это художница, участвовавшая на протесте с дерзким и креативным плакатом. Это все мы.

Наше и их «инакомыслие» никуда не уйдет, бчб флаг не перестанет быть символом свободы и культуры, пусть даже вокруг вы повесите сотни красно-зеленых.

Художница Лилия Квацабая, Instagram

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