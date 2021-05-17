«Неделю можем жить на картошке» 4 17.05.2021, 10:42

2,834

Преподаватель живописи честно о доходах и расходах.

Жительница Барановичей, которая работает преподавателем живописи и композиции в Минске, рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, как часто обновляет гардероб и кто платит за ее развлечения:

- В детстве я мечтала стать художником – сколько себя помню, я всегда посещала разные художественные кружки. Конечно, тогда я особо не задумывалась о востребованности этой профессии и наличии рабочих мест. Тем не менее я была твердо уверена, что моя жизнь будет связана с рисованием. А однажды в Минске, проходя мимо Академии искусств, сказала маме, что буду там учиться. Так и вышло.

Сначала я поступила в Минский государственный художественный колледж имени А.К. Глебова, отучилась четыре года, а потом у меня начался ступор: я не знала, что делать дальше. Вернулась в Барановичи, поработала в одном из учебных заведений, затем решила поступать в Белорусскую государственную академию искусств, как когда-то и мечтала.

Прошло еще пять лет учебы. Потом снова были Барановичи, но хорошего варианта для трудоустройства не нашлось. В итоге подвернулось место в Белорусском государственном университете культуры.

Плюсы и минусы работы

Сейчас я работаю преподавателем на 0,5 ставки, веду две дисциплины: живопись и композицию. В этом семестре у меня чуть меньше часов, обычно я веду по две пары три раза в неделю. Когда приезжают заочники, добавляется еще по 6–8 часов каждую неделю.

Плюсы моей работы – это много свободного времени и большой отпуск (целых два месяца летом). Минусы тоже есть. Про зарплату говорить даже не буду: понятно, что при такой нагрузке она небольшая – 350 рублей. Еще один минус для меня – участие в конференциях. Это очень утомляет. Также у всех преподавателей есть такая штука, как «повышение квалификации», которая обычно случается в какое-нибудь самое неподходящее время.

Дополнительный заработок – студия

В месяц я получаю 350 рублей. Самая большая и максимально приятная зарплата у меня была только перед новым годом – тогда с учетом премии я получила 700 рублей.

Есть у меня дополнительный заработок, правда, небольшой. По субботам я преподаю детям в студии рисования, за что получаю еще 100 рублей в месяц. Приличную часть моего «дохода» составляет помощь родителей и бабушки, которые ежемесячно поддерживают меня. Мой молодой талант погиб бы без их финансового вмешательства. Надеюсь, когда-нибудь я нарисую что-то прекрасное и смогу их отблагодарить за помощь.

Жилье снимаем вместе с друзьями

Живу я вместе со своим парнем. Мы с еще двумя друзьями снимаем квартиру. За съем – нашу часть – оплачивает парень. На мне – коммуналка. Вместе с оплатой за интернет и мобильную связь в месяц выходит 155 рублей.

Очень много денег мы с парнем тратим на еду. Мне даже трудно назвать сумму: в один месяц можем потратить более 500 рублей, в другой – вполне хватает 350-ти. Можем одну неделю есть исключительно картошку, которую привозим из деревни, с салатом, а другую неделю питаться мидиями с креветками, купленными на акциях по 13 рублей за кг.

Мясо курицы берем не в магазине, а заказываем с фермы у моего дяди. Конечно, такая курочка может завесить рублей на 30-40, но ее хватит и на суп, и на отбивные и еще останется.

Сахар мы не едим, зато покупаем вкусняшки к чаю, на что тоже уходит немало денег. А завтрак – это каши: греча, рис, овсянка.

«Купила дорогие кроссовки, теперь джинсы смотрю в секонде»

С одеждой у меня очень хорошие отношения: я люблю ее, а она меня. Каждый месяц обновки я не покупаю. Иногда бывает, что по несколько недель хожу по магазинам, смотрю, но покупок не делаю, порой могу и вовсе обойтись в месяц покупкой одних носков.

Но вот в апреле купила себе кроссовки за 300 рублей. Дорогие. После такой крупной траты джинсы теперь смотрю себе в секонде. В общем, в среднем на одежду и обувь в месяц уходит рублей 200.

С развлечениями попроще – как правило, за походы в кино или на батуты платит мой парень. По столице я перемещаюсь на метро. Иногда в выходные могу вызвать такси, но такое бывает редко.

«Беру косметику, которую не тестируют на животных»

Неоправданно много я трачу на женские штучки. Кремы, умывалка, тоники «вылетают» в 150 рублей. Все дело в том, что сейчас я покупаю органическую косметику, которую не тестируют на животных. А вот на чем выходит экономия, так это на парикмахере, маникюрше и т.д. Я – за естественную красоту.

Еще одна статья расходов – материалы для рисования. Я пишу масляными красками на холстах, а один холст небольшого формата стоит в среднем 18 рублей. Цена на краски тоже высокая. За один раз я беру немного – по 2–3 тюбика, за один – от 7 до 20 рублей. Периодически нужно обновлять кисти. Синтетика стоит от 5 рублей и выше. Иногда могу и за 30 руб-лей взять, если нужна кисть размером побольше, но это не ежемесячная статья расходов.

Надеюсь, что учебных часов у меня прибавится и зарплата станет выше, тогда родителям не придется так много тратиться на меня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».