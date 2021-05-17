Беларусь — худшая страна Европы для пенсионеров 4 17.05.2021, 11:07

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Фото: bymedia

Среди стран-соседей выше всего в рейтинге Латвия.

Финансовая компания Blacktower Grou составила рейтинг европейских стран для выхода на пенсию. В списке 37 стран, которые сравнивали по 5 параметрам: преступность, стоимость жизни, процент населения старше 65 лет, стоимость жилья и продолжительность жизни.

1-е место заняла — Финляндия, а вот последнее — Беларусь. Blacktower сделали вывод, что сейчас в нашей стране самый высокий уровень преступности среди всех стран в рейтинге и малая продолжительность жизни. По остальным параметрам, Беларусь тоже не в топе, но уровень преступности стал решающим.

Среди соседей выше всего в рейтинге Латвия (19-е место), а далее: Литва 25-е, Польша 26-е, Россия 34-ей.

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