Долги белорусской промышленности взяли рекордную отметку 2 17.05.2021, 11:24

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С начала 2021 года прирост обязательств достиг 18,7%.

Стали известны финансовые итоги 1 квартала 2021-го. Для флагманов отечественной промышленности в этих результатах оказалось мало приятного, пишет сайт banki24.by.

К 1 апреля суммарные долги промышленности составили 91,6 млрд BYN. С начала 2021 года прирост обязательств достиг 18,7%.

Среди отраслей обрабатывающей промышленности по объему накопленных долгов лидировали пищепром (11,7 млрд BYN), деревообработка и целлюлозники (10,9 млрд BYN), машиностроение (7,7 млрд BYN), производители неметаллических продуктов (7,5 млрд BYN).

Особняком стоят суммарные долги энергетики (19,8 млрд BYN), которые выросли с начала года в 3,2 раза. Подъем обязательств объясняется изменением основного вида деятельности ряда флагманских предприятий Беларуси.

Просроченная часть совокупных долгов промышленности к 1 апреля достигла 4,630 млрд BYN. Больше всего таких долгов накопили пищепром (1,222 млрд BYN), машиностроение (598,5 млн BYN), производители неметаллических продуктов (590,4 млн BYN), металлурги (522,3 млн BYN).

Суммарные долги состоят из обязательств по кредитам и займам и кредиторки. На 1 апреля кредиты и займы промышленности достигли 66 млрд BYN, кредиторка — 25,6 млрд BYN. Кредиторка выросла с начала года на 6,2%, кредиты и займы — на 24,4%.

Размер кредиторки в промышленности стал рекордным за весь период замеров по текущей методике. Причем заметный скачок обязательств произошел в марте 2021 года.

По величине кредиторки на 1 апреля в промышленности лидировали пищепром (4,242 млрд BYN), производители неметаллических продуктов (3,508 млрд BYN), нефтепереработка (2,606 млрд BYN), машиностроение (2,403 млрд BYN), энергетика (2,239 млрд BYN).

Просрочка по кредиторке промышленности на отчетную дату составила 3,117 млрд BYN. Первые места по сумма проблемной кредиторки занимали пищепром (742 млн BYN), металлурги (441,3 млн BYN), машиностроение (357,4 млн BYN), производители транспорта (331,4 млн BYN).

По сумме накопленных кредитов и займов лидировали энергетика (17,6 млрд BYN), деревообработка и целлюлозники (9,652 млрд BYN), пищепром (7,436 млрд BYN), машиностроение (5,300 млрд BYN).

«Мусорные» кредиты и займы на 1 апреля составили 1,514 млрд BYN. Они были сконцентрированы в пищепроме (480,1 млн BYN), производстве неметаллических продуктов (290,7 млн BYN), машиностроении (241,2 млн BYN), в деревообработке и у целлюлозников (154,9 млн BYN).

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