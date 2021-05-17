Время снимать свои сбережения: власти больше не гарантируют возврат вкладов? 4 17.05.2021, 11:37

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иллюстрационное фото Reuters

Банкомат-обменник-банк.

Власти распечатывают неприкосновенный резерв Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов, пишет Telegram-канал NEXTA.

7 мая в Беларуси приняли законопроект, согласно которому средства Агентства по возмещению вкладов можно будет размещать в облигации Банка развития. Это значит, что резерв, созданный на случай банкротства одного из банков, Банк развития сможет потратить по своему усмотрению — на покупку акций западных компаний или, что более вероятно, на поддержку убыточных госпредприятий.

Интересно, что сумма резерва составляет около 2 миллиардов белорусских рублей — это примерно столько, сколько нужно для покрытия дефицита бюджета за первый квартал 2021 года.

Как считают экономисты, этим маневром власти пытаются отсрочить неизбежную девальвацию, которая убьёт все экономические схемы в закредитованном государственном секторе.

Напомним, в Беларуси проходит акция «Банкомат-обменник-банк». Для участия каждому белорусу нужно сделать всего три простых шага:

1) Отправиться к ближайшему банкомату и снять все деньги со своих банковских карт. То же самое повторить и в день зарплаты, стипендии или пенсии.

2) Ежедневно переводить наличные деньги в валюту в рамках своих возможностей. Белорусских рублей держать при себе не больше, чем нужно на базовые траты.

3) Забрать все свои депозиты из банков, пока режим не сделал это за вас.

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