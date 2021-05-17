Ирландский профессор о ситуации в Беларуси: Победа может быть близко 17.05.2021, 11:53

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фото: tut.by

Никогда нельзя недооценивать силу народа.

В интервью «Радыё Свабода» Донахо О'Бехань, профессор Городского университета Дублина, рассказал, почему ситуация в Беларуси может очень быстро поменяться.

- Cамые трудные моменты часто бывают перед рассветом. Это то, что мы пережили в Ирландии. Как вы знаете, Ирландия много лет была ареной конфликта. Я вырос в Ирландии, где был непрекращающийся конфликт. И я никогда не думал, что мы сможем вырваться из этого круга, но у нас получилось. И теперь на острове Ирландия мир и хорошее управление.

И я это видел также и в других странах, что вещи могут меняться к лучшему очень быстро. Я достаточно стар, чтобы помнить развал коммунизма в Восточной Европе. В 1989 году я посетил Восточную Германию, где правил чудовищный режим во главе с Эрихом Хонаккером, и я помню, как тамошние комсомольцы говорили мне, что коммунизм и Германская Демократическая Республика будут существовать сотни лет. А теперь мы можем посмотреть назад и знаем, что тому режиму оставалось всего несколько месяцев.

И это меня сильно поразило. Я понял, что нужно скептически смотреть на официальную риторику правительства о том, какой он сильный, никогда нельзя недооценивать силу народа. Никогда нельзя недооценивать способность людей, действующих вместе, в конце концов всегда победить тех, кто пытается их угнетать.

Вот это я и сказал бы: не сдавайтесь, потому что борьба может быть долгой, но победа тоже может быть очень близко. Нужно понимать те вызовы, с которыми приходится сталкиваться. Иногда некоторые ошибки можно понять, только глядя назад, но, как я уже говорил, нужно оставаться объединенными, сфокусированными, а также держать в голове большую картину, смотреть на главную цель.

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