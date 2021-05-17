Восстание сахара 2 Telegram-канал «СерпомПо»

17.05.2021, 11:55

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Как измельчали российские власти.

Российские власти продолжают разбираться с последствиями верховной заботы о народе – критикой Путиным роста цен на сахар.

Регулирование цен заканчивается 1 июня. Оно провалилось. Эксперимент продлять не собираются.

У Минсельхоза есть другие идеи – обнулить импортную пошлину на сахар и создать «запас сахара для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен на рынке».

Обнулить пошлину, увеличить предложение на рынке – правильно. «Создавать запасы», изымая товар с рынка, где растут цены, – нет. К тому же, в наших условиях это превратится в поддержку «своих» и рост коррупции.

Лучшее решение – не регулировать рынки. Решать задачу с другого конца – увеличивать покупательную способность граждан, перечисляя деньги низкодоходным группам. Снизить налоги на бизнес. Использовать ФНБ.

А вообще, как измельчали власти. Раньше-то. «Энергетическая сверхдержава». «Москва – мировая финансовая столица», «Рубль – мировая резервная валюта». Глобально. Пусть и смешно. А сегодня – «сахарку не найдется»?

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