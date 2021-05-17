закрыть
17 мая 2021, понедельник, 13:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые в США создали вакцину против всех видов коронавируса

  • 17.05.2021, 11:58
  • 2,108
Ученые в США создали вакцину против всех видов коронавируса
иллюстрационное Фото

На данный момент препарат находится на стадии клинических испытаний.

Американские ученые смогли добиться прорыва в сфере создания вакцины от COVID-19. Так, новое средство сможет побороть все штаммы вируса, сообщает журнал Nature.

Дело в том, что в состав нового препарата входит вещество адъювант. Оно способно повысить эффективность препарата в несколько раз.

Из-за этого вакцина может защитить не только от популярных штаммов вируса, но и от патогенов, способных передаваться человеку от летучих мышей.

На данный момент препарат находится на стадии клинических испытаний. Он прошел тесты на макаках и грызунах. Отмечается, что во время экспериментов вакцина показала высокую эффективность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников