Ученые в США создали вакцину против всех видов коронавируса 17.05.2021, 11:58

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иллюстрационное Фото

На данный момент препарат находится на стадии клинических испытаний.

Американские ученые смогли добиться прорыва в сфере создания вакцины от COVID-19. Так, новое средство сможет побороть все штаммы вируса, сообщает журнал Nature.

Дело в том, что в состав нового препарата входит вещество адъювант. Оно способно повысить эффективность препарата в несколько раз.

Из-за этого вакцина может защитить не только от популярных штаммов вируса, но и от патогенов, способных передаваться человеку от летучих мышей.

На данный момент препарат находится на стадии клинических испытаний. Он прошел тесты на макаках и грызунах. Отмечается, что во время экспериментов вакцина показала высокую эффективность.

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