Ученые в США создали вакцину против всех видов коронавируса
- 17.05.2021, 11:58
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На данный момент препарат находится на стадии клинических испытаний.
Американские ученые смогли добиться прорыва в сфере создания вакцины от COVID-19. Так, новое средство сможет побороть все штаммы вируса, сообщает журнал Nature.
Дело в том, что в состав нового препарата входит вещество адъювант. Оно способно повысить эффективность препарата в несколько раз.
Из-за этого вакцина может защитить не только от популярных штаммов вируса, но и от патогенов, способных передаваться человеку от летучих мышей.
На данный момент препарат находится на стадии клинических испытаний. Он прошел тесты на макаках и грызунах. Отмечается, что во время экспериментов вакцина показала высокую эффективность.