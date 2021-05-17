Где в Беларуси выгоднее всего покупать валюту? 17.05.2021, 12:02

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Лучший способ сохранить сбережения — хранить их в наличной валюте.

Tut.by рассказал о том, какие курсы валют установили обменники 17 мая. Выше всего курс продажи банками доллара — 2,568 рубля (БТА Банк), а ниже всего — 2,521 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк).

Выгодно обменивать валюту онлайн можно в приложении i’mbanking.bу. Доллар там сегодня продают за 2,5209 рубля. Следить за курсом можно здесь.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке, Банке БелВЭБ, Банке Дабрабыт — 3,1 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,059 рубля.

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Напомним, в Беларуси проходит акция «Банкомат-обменник-банк». Для участия каждому белорусу нужно сделать всего три простых шага:

1) Отправиться к ближайшему банкомату и снять все деньги со своих банковских карт. То же самое повторить и в день зарплаты, стипендии или пенсии.

2) Ежедневно переводить наличные деньги в валюту в рамках своих возможностей. Белорусских рублей держать при себе не больше, чем нужно на базовые траты.

3) Забрать все свои депозиты из банков, пока режим не сделал это за вас.

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