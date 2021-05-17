Палеонтологи обнаружили новый вид ископаемых морских хищников 17.05.2021, 12:14

иллюстрация: Naked Science

Мезозавры достигали восьми метров в длину и ориентировались с помощью осязания и чувствительного языка.

Ученые из Марокко, Франции и Великобритании обнаружили в Марокко останки мезозавра неизвестного вида рода Pluridens. Как сообщает Naked science, эти древние ящеры ориентировались с помощью осязания и чувствительного языка.

Мезозавры населяли теплые мелководья в конце эпохи доминирования динозавров. Они успешно теснили конкурентов, но исчезли вместе с нелетающими динозаврами. Сегодня останки мезозавров находят в пустынях на севере Африки, которые в древности были покрыты водой.

Теперь же исследователи нашли челюсти и пару почти полных костей черепа мезозавра нового вида. Останки указали, что это был чрезвычайно крупный хищник, длина тела которого могла достигать восьми метров.

У мезозавра были вытянутые челюсти, усеянные множеством зубов – крошечных и изгонутых. Такие зубы свидетельствуют о том, что хищник охотился на сравнительно мелких и подвижных жертв — рыбу и головоногих. Судя по величине глазных отверстий, хорошим зрением этот ящер не отличался и видел хуже большинства своих родственников. Однако многочисленные отверстия для черепных нервов, выходящие на поверхность, показывают, что животное могло ориентироваться, чувствуя слабые изменения давления и токов воды.

Подобный подход характерен для современных морских змей, поэтому новый вид назвали Pluridens serpentis («Многозубый змеевидный»). Вероятно, ему приходилось охотиться в темноте или на глубине. Возможно также, что у мезозавра был длинный раздвоенный язык, который помогал ему обнаруживать химические сигналы в воде.

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