Зеленский назвал дату отказа от бумажных документов в Украине 1 17.05.2021, 12:20

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Владимир Зеленский

Украинский президент заявил, что никто не сможет требовать от гражданина страны бумажки или справки для предоставления государственных услуг.

Государственные органы Украины перейдут в цифровой режим работы с 24 августа текущего года, пишет «Новое время».

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме Украина 30: Цифровизация.

«24 августа 2021 года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или справки для предоставления государственных услуг», — отметил он.

Зеленский добавил, что власти сделают все, «чтобы государство без бумажек действительно существовало не на бумаге».

В Украине цифровые паспорта приравняли к обычным. С 23 августа электронные паспорта будут полными аналогами бумажного и пластикового.

Министерство цифровой трансформации запустило цифровые паспорта в Дії в апреле 2020 года. Сейчас ими пользуются около 5 млн граждан Украины.

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