Миллионы в офшоры: как Беларусь торгует с Гибралтаром и Маршалловыми Островами 1 17.05.2021, 12:30

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Общий оборот подобной торговли составил больше $130 миллионов.

Вы когда-нибудь слышали про Маршалловы Острова? Это крошечное государство в Тихом океане с населением около 55 тысяч человек (меньше Слуцка) и ВВП в смешные $220 млн. В 2020 году Беларусь закупила "услуг" у этого государства на $25 млн. Каких услуг? Точного ответа документы не содержат, сообщает "Еврорадио".

Кстати говоря, Маршалловы Острова — популярный офшор. Территория, в пределах которой компании, осуществляющие предпринимательскую деятельность вне нее, пользуются льготами по регистрации и налогам.

Услуг не желаете?

Официальная статистика делит внешнюю торговлю по двум категориям: товары и услуги. Торговля услугами — сфера очень широкая: от покупки прав на интеллектуальную собственность до финансовых и юридических услуг. А есть и статья "прочие деловые услуги": в 2020 году объем внешней торговли по ней составил $1,7 млрд.

Конечно, в официальных документах не найти статьи "вывод средств". Он может быть замаскирован под любую операцию с куплей-продажей "услуги". А торговля с далекими экзотическими странами, вся экономика которых держится лишь благодаря их офшорной деятельности, вызывает наибольшие подозрения.

$130 млн за год

Журналисты составили список государств, признанных во всем мире как офшоры, и посчитало, насколько успешно Беларусь торговала с ними в 2020 году. Общий оборот составил больше 130 миллионов долларов!

С некоторыми территориями — например, с Ангильей (карликовое государство в Карибском бассейне; не путать с Англией) — годовой оборот скромный: 11,5 тысяч долларов. Хотя в 2014-м он был в 40 раз больше.

На карту попало сразу несколько офшорных партнеров Беларуси

Но есть те, с кем рынок имеет миллионные обороты. С Багамами в 2020-м Беларусь наторговала на 2,2 миллиона долларов. Почти все приходится на импорт — то есть кто-то в Беларуси закупает там какие-то услуги, за которые переводит туда деньги. В 2019 году оборот нашей страны с Багамами составлял больше 9 миллионов долларов.

На $6 млн Беларусь закупила в прошлом году услуг на Барбадосе, который также славится как офшор. В восьмистах километрах от Барбадоса расположены Британские Виргинские острова — еще одна популярная офшорная территория. Например, там зарегистрирована фирма-владелец крупного белорусского экспортера растворителей. С Британскими Виргинскими островами Беларусь за год "наторговала услугами" на 31,5 миллиона долларов. Большая часть — импорт.

География для любознательных

По списку офшоров — внешнеэкономических партнеров Беларуси — можно изучать географию. О Гернси — острове, расположенном в проливе Ла-Манш, — в школах не рассказывают. Но наша страна торгует с ним почти на 8 миллионов долларов в год.

Или, например, Гибралтар. Де-юре это заморская территория Великобритании, которая также славится как один из офшорных центров. С ним Беларусь за год наторговала на 10 миллионов долларов.

Кюрасао — не только ликер, но и отдельная страна, пусть формально и входящая в состав Нидерландов. Расположена она, как и часто бывает с офшорами, на живописном острове в Карибском море. С Кюрасао за 2020-й Беларусь наторговала услугами на 15 миллионов долларов. В основном это белорусский экспорт — то есть мы продавали им какие-то услуги и получали деньги. Или возвращали?

Не обходится без стран-офшоров и в Африке. Например, у Либерии, одной из беднейших стран мира, Беларусь закупила за год услуг на 11,7 миллионов долларов. Главная "услуга" этой страны на международном рынке — продажа так называемого "удобного флага" — права для иностранных судов ходить под либерийским флагом и благодаря этому получать пониженные ставки портовых сборов в большинстве стран мира.

Больше 1 миллиона долларов — оборот Беларуси с такими государствами, как Сент-Винсент и Гренадины, Сейшелы, Остров Мэн, Джерси и Белиз.

И все продолжается

В начале 2021 года активная торговля с некоторыми "интересными" странами активно продолжается. Только за январь–февраль по официальной статистике мы закупили услуг у Маршалловых островов больше чем на 5 миллионов долларов. Что это за услуги, учитывая, что банковский сектор производит половину ВВП страны, думайте сами.

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