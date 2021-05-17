ЦАХАЛ нанес удары по домам лидеров террористов в Газе 17.05.2021, 12:38

Видеофакт.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ночь на 17 мая израильские ВВС атаковали еще девять домов командиров боевиков ХАМАС, которые также использовались под террористическую инфраструктуру или для складирования оружия, сообщает newsru.co.il.

В числе прочих были атакованы дом командира "Батальона Бейт-Ханун" на севере сектора, дом командира роты в городе Газа, дом командира роты "Батальона Аш-Шати".

Кроме того, в районе Шаджайя была атакована инфраструктура военной разведки ХАМАСа.

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