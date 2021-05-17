закрыть
17 мая 2021, понедельник, 13:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ нанес удары по домам лидеров террористов в Газе

  • 17.05.2021, 12:38
ЦАХАЛ нанес удары по домам лидеров террористов в Газе

Видеофакт.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ночь на 17 мая израильские ВВС атаковали еще девять домов командиров боевиков ХАМАС, которые также использовались под террористическую инфраструктуру или для складирования оружия, сообщает newsru.co.il.

В числе прочих были атакованы дом командира "Батальона Бейт-Ханун" на севере сектора, дом командира роты в городе Газа, дом командира роты "Батальона Аш-Шати".

Кроме того, в районе Шаджайя была атакована инфраструктура военной разведки ХАМАСа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников