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В Беларуси появился свой штамм коронавируса

  • 17.05.2021, 12:40
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В Беларуси появился свой штамм коронавируса
фото: gettyImages

Чем он отличается от других?

В Беларуси появился свой штамм COVID-19. Об этом заявил Анатолий Красько заведующий лабораторией биобезопасности патогенных микроорганизмов.

Он рассказал, что в нашей стране британский вариант, а более агрессивный индийский пока не находили.

Что отличает белорусский штамм?

– Он менее агрессивен по сравнению с индийским. Пока мы еще на предыдущей стадии распространения вируса. Не исключено, что в нашей популяции тоже может возникнуть очень эффективный вирус, который будет уклоняться от иммунного ответа.

Конечно, в странах, где плотность населения выше, вероятность такой ситуации больше. Поэтому значительная часть эффективно распространяющихся респираторных инфекций приходит оттуда, где огромное скопление населения, животных, птиц, которые могут между собой обмениваться вариантами, – объяснил Анатолий Красько.

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