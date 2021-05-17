Кипр открыл первое уголовное дело в скандале с «золотыми паспортами» 17.05.2021, 12:49

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Схема «паспорта за инвестиции» была отменена в стране в прошлом году.

Кипр открыл первое уголовное дело в рамках расследования нарушений в схеме "паспорта за инвестиции", отмененной в прошлом году по обвинению в коррупции. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Первое уголовное дело о натурализации иностранных инвесторов и бизнесменов было зарегистрировано в окружном суде Ларнаки", - заявила Государственная юридическая служба.

Иск против пяти физических и четырех юридических лиц, которым в целом предъявлено 37 обвинений, был подан на основании выводов специального комитета. Имена обвиняемых не называются.

В юридической службе заявили, что "конфиденциальные детали" не будут разглашаться в связи с серьезностью расследование.

В ноябре прошлого года Кипр отказался от схемы "золотых паспортов" после того, как телеканал Al Jazeera показал документальный фильм, в котором репортеры выдавали себя за представителей китайского бизнесмена, желающего получить кипрский паспорт, несмотря на наличие судимости.

Спикер парламента Деметрис Силлорис и депутат были тайно сняты на видео, якобы пытаясь облегчить получение паспорта для инвестора. Позже они подали в отставку, хотя оба настаивали на своей невиновности.

Никосия долгое время сталкивалась с давлением Брюсселя, который требовал реформирования схемы, из-за опасений, что она могла помочь организованным преступным группировкам проникнуть в Европейский Союз.

Кипр утверждал, что инвестиции были необходимы после экономического кризиса на острове в 2013 году.

В рамках этой схемы Никосия выдала тысячи паспортов: один документ выдавался в обмен на инвестиции в размере $3 млн. Кипр заработал более 9 млрд евро от схемы выдачи паспортов иностранным инвесторам.

Согласно промежуточным результатам независимого расследования, около 51% из 6779 паспортов, выданных в период с 2007 по 2020 год, были выданы получателям, которые не должны были пройти проверку.

В документе указывается, что правительство Кипра незаконно выдало 3500 паспортов родственникам богатых инвесторов.

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