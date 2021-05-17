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Германия хочет достичь нулевых выбросов парниковых газов на 5 лет раньше, чем ЕС

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  • 17.05.2021, 13:04
Германия хочет достичь нулевых выбросов парниковых газов на 5 лет раньше, чем ЕС

Уже к 2030 году объем выбросов в Германии должен сократиться на 60% по сравнению с нынешним уровнем.

Германия в ответ на призывы экологических активистов запланировала достичь нулевых выбросов парниковых газов на 5 лет раньше, чем это собирается сделать Евросоюз, — к 2045 году, пишет euro-pulse.ru.

Уже к 2030 году объем выбросов в Германии должен сократиться на 60% по сравнению с нынешним уровнем. Выбросов парниковых газов промышленными предприятиями станет меньше на 43%, а транспортом и зданиями – на треть.

Евросоюз планирует достичь так называемого нулевого выброса парниковых газов к 2050 году. Объем этих выбросов уменьшится настолько, что они естественным образом будут полностью поглощаться и не накапливаться в атмосфере. За последние 30 лет выбросы парниковых газов в целом по Евросоюзу сократились на 25%.

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