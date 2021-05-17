Ученые: Ядро Земли может хранить следы воздействия солнечного ветра 7 17.05.2021, 13:07

Специалисты нашли в железном метеорите следы благородных газов, синтезированных в недрах Солнца.

Ученые изучили железный метеорит, который нашли на Земле 100 лет назад, и обнаружили в нем следы благородных газов, синтезированных в недрах Солнца. Подобные метеориты часто используют в качестве моделей металлического ядра нашей планеты. По мнению исследователей, их открытие может указать на то, что по мере формирования ядра Земли 4,5 миллиарда лет назад оно могло испытать на себе воздействие солнечного ветра, сообщает «Популярная механика».

Железные метеориты – редкий класс космических объектов, они составляют всего 5% метеоритов, найденных на Земле. Большинство таких объектов – части более крупных астероидов, которые лежали в основе металлических ядер в первые один-два миллиона лет формирования Солнечной системы.

Один из таких метеоритов был найден 100 лет назад в округе Вашингтон. Он представляет собой металлический диск толщиной шесть сантиметров и весит 5,7 килограмма. В новом исследовании этого объекта авторы смогли при помощи масс-спектрометра определить соотношения изотопов гелия и неона в нем. Оказалось, что эти соотношения типичны для солнечного ветра.

Результаты исследований позволили ученым предположить, что ядро Земли также может хранить в себе следы воздействия солнечного ветра. Геохимики уже находили изотопы гелия и неона в магматических породах океанических островов, таких как Гавайи и Реюньон. Эти магматиты возникают при особой форме вулканизма, источником которого являются мантийные плюмы. Высокое содержание «солнечных» изотопов делает эти породы принципиально отличными от мантии, расположенной под мелководьем, для которой характерна вулканическая активность подводных срединно-океанических хребтов.

Новое же исследование подтверждает предположение о том, что «солнечные изотопы» благородных газов в мантийных плюмах происходят из ядра планеты. А это указывает на то, что в ядре должны быть следы солнечного ветра.

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