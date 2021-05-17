Сила солидарности: всего за пять дней белорусы собрали $131 тысячу на восстановления костела в Будславе 17.05.2021, 13:22

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Также поддержку оказывает белорусская диаспора за рубежом.

На восстановление пострадавшего от пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район Минской области) собрано 330 033 рубля, свидетельствуют данные на приходском сайте, сообщает naviny.by.

Помимо этого, в рамках кампании по сбору средств на восстановление национального санктуария, запущенной белорусским сообществом в Польше на интернет-платформе zrzutka.pl, собрано 4611 злотых (1236 долларов). Инициаторы поставили цель собрать 30 тыс. злотых (около 8 тыс. долларов). Кампания завершается через неделю.

Телеграм-канал «Восстановим Будслав вместе!», созданный для координации волонтеров, желающих помочь в ликвидации последствий происшествия, сообщает, что 17 мая продолжится очистка крыши костела, где «еще много пепла и мелкого мусора».

По информации телеграм-канала, 12 мая было получено разрешение на разбор остатков крыши. К следующему дню внутри костела разобрали обгоревшие части, убрали угли, для просушки подняли на подставки алтари и деревянные лавки, приняли меры для просушки органа. 14 мая в костеле установили контроллеры влаги, 15 мая — очистили крышу от крупного мусора, очистили прикостельную территорию от пепла, углей и технического мусора, вокруг санктуария выставили дополнительные ограждения.

Как сообщалось, в результате пожара у костела обвалилась крыша. Святыню и имущество удалось вынести. Конференция католических епископов Беларуси обратилась к верующим за помощью в восстановлении костела.

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