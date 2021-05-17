В Сети появилось видео с похищенным в Молдове украинским судьей 1 17.05.2021, 13:26

2,148

Николай Чаус

Николай Чаус утверждает, что его похитили в 2016 году.

В Telegram-канале ChausUA появилось видео с бывшим украинским судьей Николаем Чаусом, который исчез в Молдове, пишет «Новое время».

«Как видите — я жив и здоров, и все у меня в порядке. На данный момент я нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую. Кроме того, все мои конечности на месте и челюсть без видимых повреждений», — говорит Чаус.

Он утверждает, что его похитили в 2016 году «очень влиятельные люди» и с тех пор удерживали, поэтому он был вынужден «требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».