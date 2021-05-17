В Сети появилось видео с похищенным в Молдове украинским судьей

В Сети появилось видео с похищенным в Молдове украинским судьей1
- 17.05.2021, 13:26
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Николай Чаус утверждает, что его похитили в 2016 году.
В Telegram-канале ChausUA появилось видео с бывшим украинским судьей Николаем Чаусом, который исчез в Молдове, пишет «Новое время».
«Как видите — я жив и здоров, и все у меня в порядке. На данный момент я нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую. Кроме того, все мои конечности на месте и челюсть без видимых повреждений», — говорит Чаус.
Он утверждает, что его похитили в 2016 году «очень влиятельные люди» и с тех пор удерживали, поэтому он был вынужден «требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности».