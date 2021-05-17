Венедиктов: Лукашенко попал в тиски 6 17.05.2021, 13:41

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Алексей Венедиктов

Сколь веревочка не вейся...

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что «часики тикают не в пользу Лукашенко».

― Путин понимает, что вот этот чемодан без ручки, который тащить тяжело и бросить жалко, надо как-то ему изолентой ручку создать. А Александру Григорьевичу это зачем? Ну, сколь веревочка не вейся, я думаю, что там опять на встрече будет об этом разговор, ― считает Венедиктов.

В отличие от Путина, Лукашенко попал в тиски между собственной протестной повесткой, Западом и Россией, ― объяснил Венедиктов в эфире канала «И грянул Грэм». ― И Лукашенко в переговорах с Россией обещал политическую реформу Путину, но хочет соскочить с этого обещания. Но куда он соскочит? В сторону кого он соскочит? В сторону своей оппозиции? Нет. В сторону Запада? Нет.

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