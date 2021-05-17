Весенний шторм: в Эстонии стартовали международные учения НАТО 17.05.2021, 14:22

фото: Главный штаб Сил обороны

В Kevadtorm примут участие почти семь тысяч военнослужащих из восьми стран.

В Эстонии в понедельник, 17 мая, начались крупные международные учения Kevadtorm (Весенний шторм). В военных учениях принимают участие почти семь тысяч военнослужащих, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии.

«Учения являются заключительным этапом подготовки военнослужащих срочной службы, наша цель - выпустить в резерв подразделения, которые не будут уступать своим предшественникам», - рассказал подполковник Эркки Рооснурм.

Мероприятие продлится до 5 июня. За это время Силы обороны проверят взаимодействие и боеготовность подразделений. Между соединениями планируется проведение учебных боев и боевых стрельб, направленных на взаимодействие между бригадами.

В Kevadtorm примут участие почти семь тысяч военнослужащих не только из Эстонии, но и из Великобритании, Дании, Италии, Латвии, Польши, США и Франции.

До этого сообщалось, что начались учения НАТО в Боснии и Герцеговине. В страну прибыли более 300 военнослужащих США из Национальных гвардий Алабамы и Флориды.

Накануне стало известно, что армия Азербайджана начала масштабные учения - с участием 15 тысяч военных. В маневрах также задействовано до 300 единиц танков и другой бронетехники, около 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотников различного назначения.

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