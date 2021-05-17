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Реальный эффективный курс белорусского рубля упал за год на 5,4%

  • 17.05.2021, 14:33
Реальный эффективный курс белорусского рубля упал за год на 5,4%

Рубль ослабляется к основным валютам в номинальном выражении.

Согласно данным Нацбанка Беларуси, курс рубля в I квартале 2021 года по сравнению с январем-мартом 2020-го уменьшился на 5,4 процентного пункта. Если сравнивать с предыдущим кварталом, то на 1,4%, сообщает officelife.media.

Снижение, как пояснили в Нацбанке, в основном произошло за счет ослабления рубля к основным валютам в номинальном выражении. Номинальные курсы снизились за год на 8,5%.

Реальный эффективный курс валют — это специфический индекс национальной валюты, целью которого является определение динамики валютных курсов и измерение общей сбалансированности валют. Чтобы рассчитать РЭКВ, необходимо взять реальные курсы валют всех торговых партнеров и вывести из них средневзвешенное значение.

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