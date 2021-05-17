Археологи обнаружили в Египте более двух сотен ранее неизвестных ученым гробниц 17.05.2021, 14:35

Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Они были созданы от конца Древнего царства до конца периода Птолемеев.

В некрополе Аль-Хамидия в Египте археологи Министерства по делам древностей обнаружили более двух сотен ранее неизвестных ученым скальных гробниц, пишет «Новое время».

Ученые установили, что захоронения на этом месте продолжались на протяжении двух тысячелетий.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Верховного совета по древностям, сказал, что гробницы имеют разные архитектурные стили и вырыты на нескольких уровнях горы. К ним относятся гробницы с одним или несколькими могильными валами, а некоторые имеют наклонные коридоры, заканчивающиеся могильными валами.

Эти гробницы были созданы от конца Древнего царства до конца периода Птолемеев.

Вазири указал, что среди обнаруженных гробниц есть скошенная гробница, относящаяся к концу Древнего царства, которая состоит из ложной двери и входа, ведущего в галерею с могильной шахтой на юго-востоке, которая была повторно использована в более поздние века.

На ложной двери начертаны остатки иероглифического текста и сцены, изображающие владельца гробницы, совершающего жертвоприношения, и людей, делающих подношения умершим.

Мохамед Абдель-Бадиа, глава Центрального отдела древностей Верхнего Египта, сказал, что раскопки в некрополе также привели к обнаружению множества керамических сосудов, некоторые из которых использовались в повседневной жизни, а другие — в погребальных целях.

Были обнаружены небольшие сферические сосуды со следами желтоватой краски на внешней стороне, а также несколько небольших алебастровых и керамических сосудов, остатки круглого металлического зеркала, кости людей и животных, а также множество фрагментов керамики.

Также были обнаружены остатки известняка с надписями, которые могут представлять собой погребальные плиты владельцев гробниц, относящиеся к концу Шестой династии.

В рамках проекта задокументировано более 300 кладбищ в этом районе. Он простирается от Наг аль-Шейха на юге до Аль-Харандарии на севере. Эта группа гробниц представляет правителей и служащих девятого региона Верхнего Египта, который считается одним из важных административных центров Древнего Египта .

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