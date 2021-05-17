Из-за технического сбоя в «Белинвестбанке» белоруска лишилась денег на несколько дней 17.05.2021, 14:46

Теперь она хочет компенсацию.

На шесть дней Светлана лишилась денег из-за технического сбоя в «Белинвестбанке»: ее деньги в размере 90 рублей где-то зависли. В результате женщина не смогла заплатить за подарок на день рождения мужа, пишет «Онлайнер». Спросила у банка насчет компенсации — ответили, что ей не положено. А что скажет адвокат?

— Я столько дней была без этих денег, а ведь это не моя ошибка, а технический сбой, — говорит Светлана. — Согласитесь: если вы не оплатили кредит, то уже со следующего дня банк начислит вам пеню. А если из-за банка деньги не пришли на счет клиента, тогда до свидания?

Все началось с того, что еще 13 апреля – в тот самый день, когда клиенты «Белинвестбанка» стали массово жаловаться на технический сбой, женщина не знала ни о каких проблемах и попыталась перевести 45 рублей на сервис «Оплати».

— Перевела со своей зарплатной карточки «Приорбанка» 45 рублей. Ввела 3D-код, а приложение выдало ошибку. Попробовала еще раз — снова ошибка. Зашла в интернет-банкинг и увидела, что обе суммы заблокированы. Еще подумала: может, позже они придут. В «Оплати» не было никакой информации, что у них глюк.

Получилось так, что с карточки деньги оба раза ушли, но на счет приложения не зачислились.

— Спустя пару дней я позвонила в свой «Приор». Мне сказали, что максимум к концу дня мои деньги будут разблокированы. Но на всякий случай порекомендовали связаться с «Белинвестом».

В «Белинвестбанке» у Светланы попросили выслать скриншоты приложения — в качестве доказательства, что деньги действительно не поступили в «Оплати».

Далее клиентка долго общалась с двумя банками, потратив приличную сумму на телефонные разговоры. Спустя шесть дней деньги все же вернули на карточку. Светлана обратилась с вопросом в банк — имеет ли она право на материальную компенсацию, ведь из-за сбоя не получилось оплатить подарок на день рождения мужа. Но женщине отказали.

Адвокат: Eсли сбой произошел по вине банка, то можно рассчитывать на компенсацию

Медиатор и адвокат Юлия Дятчик изучила договор и действующие правила системы «Оплати», которые размещены в свободном доступе.

Как следует из них, банк-эмитент не выполнил следующие обязательства:

не осуществил эмиссию и погашение электронных денег «Оплати» (требование п. 13.1 Правил);

не зачислил в кошелек электронные деньги в обмен на денежные средства, поступившие банку-эмитенту от Светланы (п. 13.5);

не проинформировал Светлану о невозможности осуществления операций с электронными деньгами «Оплати» ввиду сбоя, а также о планируемых сроках возобновления таких операций (п. 13.10);

не вернул недостающую сумму электронных денег «Оплати» или эквивалентную сумму денежных средств, хотя должен был это сделать в течение следующего рабочего дня после допущения технической ошибки (п. 13.11).

— Исходя из предоставленной информации, указанные обязательства банком-эмитентом выполнены не были. Для реализации своего права требовать от остальных участников системы надлежащего выполнения своих обязательств Светлана может направить им претензию, — объясняет адвокат. — В своем ответе на обращение клиента банк-эмитент признал технический сбой причиной ненадлежащего исполнения обязательств. Термин «технический сбой» в договоре и правилах отсутствует. Исходя из анализа законодательных норм можно сделать вывод, что в данном случае допустимо применение законодательства о защите прав потребителей.

Что это значит? Что согласно статье 18 Закона «О защите прав потребителей» Светлана имеет право на возмещение морального вреда только при наличии вины, которая предполагается, если иное не предусмотрено законодательными актами. Обязанность доказывания отсутствия вины лежит на причинителе морального вреда, то есть на банке.

— Размер компенсации морального вреда зависит от характера нравственных и физических страданий, причиненных потребителю в результате нарушения его прав, степени вины ответчика и его поведения при предъявлении к нему требований об устранении допущенных нарушений, иных заслуживающих внимания обстоятельств и не может быть поставлен в зависимость от подлежащего возмещению имущественного вреда, убытков и других материальных требований.

Если Светлана захочет побороться, ей нужно детально описать свои морально-нравственные страдания и пояснить, в чем они выражались: была обида, досада, отсутствие сна, испорченный праздник мужа, неуверенность в получении списанных денег. Договором предусмотрен претензионный порядок разрешения всех возможных споров и разногласий.

Претензия должна содержать обоснованное указание на нарушение условий договора, а также требование направившей претензию стороны. Сторона, получившая претензию, в течение 15 рабочих дней со дня получения претензии обязана мотивированным письмом сообщить другой стороне результаты ее рассмотрения.

При неудовлетворении требований или неполучении ответа на претензию иск о защите прав потребителя может быть предъявлен по месту жительства или нахождения истца либо по месту исполнения договора или по месту причинения вреда.

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