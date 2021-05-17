ЕП: Европе следует быть готовой признать Госдуму нелегитимной и отключить Россию от SWIFT 17.05.2021, 14:53

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Москва поддерживает преступный режим Лукашенко.

Странам Евросоюза следует отказаться от признания легитимности российского парламента, если намеченные на осень думские выборы будут сфальсифицированы.

Об этом говорится в проекте доклада по выстраиванию отношений с РФ, который для Еврокомиссии и Европейского совета подготовил комитет ЕП по международным делам, сообщает finanz.ru.

Россия продолжает агрессивное поведение на границе с Украиной, вовлечена в «акты терроризма» на территории государств-членов ЕС и поддерживает нелегитимный режим Александра Лукашенко в Беларуси, говорится в документе, опубликованном на сайте Европарламента.

Ситуация внутри России тем временем «стремительно ухудшается» на фоне систематических репрессий, организованных президентом Владимиром Путиным, вероятно, в преддверии сентябрьских парламентских выборов, пишут европарламентарии.

Путин ведет войну против народа России», и это следует учесть в новой стратегии отношений с Кремлем, которая должна включать защиту прав человека и поддержку трансформации России в демократическое» государство.

В связи с этим Евросоюзу в сотрудничестве с НАТО следует оказывать давление на Россию, чтобы не позволить ей вмешиваться в дела Восточной Европы и заставить ее вернуть оккупированные территории, говорится в проекте доклада.

Кроме этого, ЕП призывает быть готовым отключить» Россию от системы SWIFT, если российские власти продолжат политку агрессивных угроз, а также поставить ясную цель - снизить зависимость от российских нефти и газа, «по крайней мере пока Путин остается у власти».

ЕС «следует расширить возможности по подготовке и введению санкций» за систематические нарушения прав человека, а также инициировать «международное расследование преступлений, совершенных режимом Путина против народа России».

«ЕС должен быть готов не признать парламент России и потребовать исключения РФ из международных организаций с парламентскими ассамблеями если выборы 2021 года будут признаны мошенническими», - говорится в документе.

29 апреля ЕП подавляющим большинством голосов принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT и прекратить покупки углеводородов в РФ в случае вторжения в Украину.

В сентябре прошлого года Европарламент объявил «незаконным» принятие поправок в Конституцию России, которые среди прочего обнулили президентские сроки Путина и позволили ему оставаться у власти до 2036 года.

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